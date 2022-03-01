Международный день белого медведя отметили в Москве

День белого медведя отметили в Москве. Эти животные — настоящий биоиндикатор экологической ситуации в Арктике. В 2021-м «Роснефть» провела комплексное изучение белых медведей.

Полученные данные используют для создания новых методов их охраны. Начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра Артем Исаченко рассказал, что все собранные сведения стараются публиковать.

«Мы с 2016 года выпускаем серию экологических атласов морей России. Там изначально были только арктические моря — потом мы ее расширили на южной акватории, на Черное море», — уточнил он.

Исаченко добавил, что есть специализированные каталоги, в том числе по морским млекопитающим.

Книга была издана в 2017 году, и в этом году мы планируем ее переиздание с учетом актуальных данных Артем Исаченко.

Арктическими исследованиями компания занимается уже 10 лет. Позади — более 30 научных экспедиций. В 2022-м работы продолжаются.

«Природа не остается неизменной. Если вы что-то показали здесь и сейчас, в данный момент времени, не факт, что это останется таким же через год или через два», — объяснил директор Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Сергей Найденко.

По его словам, на изменения влияют погодные условия, антропогенная нагрузка. Именно поэтому требуются долговременные мониторинговые исследования.

Под опекой «Роснефти» — белые медведи во всех зоопарках России. Нефтяная компания следит за их рационом и здоровьем.