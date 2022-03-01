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    01 марта 2022, 13:55

    Международный день белого медведя отметили в Москве

    Полина Петухова, Редакция сайта 360°

    День белого медведя отметили в Москве. Эти животные — настоящий биоиндикатор экологической ситуации в Арктике. В 2021-м «Роснефть» провела комплексное изучение белых медведей.

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    Полученные данные используют для создания новых методов их охраны. Начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра Артем Исаченко рассказал, что все собранные сведения стараются публиковать.

    «Мы с 2016 года выпускаем серию экологических атласов морей России. Там изначально были только арктические моря — потом мы ее расширили на южной акватории, на Черное море», — уточнил он.

    Международный день белого медведя отметили в Москве | Изображение 2

    Исаченко добавил, что есть специализированные каталоги, в том числе по морским млекопитающим.

    Книга была издана в 2017 году, и в этом году мы планируем ее переиздание с учетом актуальных данных

    Артем Исаченко.

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    Арктическими исследованиями компания занимается уже 10 лет. Позади — более 30 научных экспедиций. В 2022-м работы продолжаются.

    «Природа не остается неизменной. Если вы что-то показали здесь и сейчас, в данный момент времени, не факт, что это останется таким же через год или через два», — объяснил директор Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Сергей Найденко.

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    По его словам, на изменения влияют погодные условия, антропогенная нагрузка. Именно поэтому требуются долговременные мониторинговые исследования.

    Под опекой «Роснефти» — белые медведи во всех зоопарках России. Нефтяная компания следит за их рационом и здоровьем.