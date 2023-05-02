02 мая 2023, 23:24
Методолог Чистякова рассказала, как помочь ребенку выбрать профессию
Методолог Чистякова посоветовала не оказывать на ребенка давление при выборе профессии
Часто родители пытаются помочь своим детям выбрать будущую профессию. Методолог, основатель онлайн-школы «Метод», эксперт по программам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, автор и ведущая онлайн-курсов Анастасия Чистякова рассказала, как проявить тактичность в таком вопросе, написали «Дни.ру».
Специалист подчеркнула, что высшее образование не является панацеей. Если ребенок уже определился со своей будущей профессией, можно подумать о поступлении в колледж. Очень важно относиться ко мнению ребенка с уважением. Дети могут разочароваться в жизни и не реализовать свои таланты в случае, если родители навязали им будущую работу.
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Когда ребенок не знает, кем стать в будущем, можно предложить ему сходить на день открытых дверей в ВУЗы, посетить ярмарки профессий и экскурсии.
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