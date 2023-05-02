Интересное 02 мая 2023, 23:24 Методолог Чистякова рассказала, как помочь ребенку выбрать профессию Методолог Чистякова посоветовала не оказывать на ребенка давление при выборе профессии

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Часто родители пытаются помочь своим детям выбрать будущую профессию. Методолог, основатель онлайн-школы «Метод», эксперт по программам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, автор и ведущая онлайн-курсов Анастасия Чистякова рассказала, как проявить тактичность в таком вопросе, написали «Дни.ру».

Специалист подчеркнула, что высшее образование не является панацеей. Если ребенок уже определился со своей будущей профессией, можно подумать о поступлении в колледж. Очень важно относиться ко мнению ребенка с уважением. Дети могут разочароваться в жизни и не реализовать свои таланты в случае, если родители навязали им будущую работу.

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Когда ребенок не знает, кем стать в будущем, можно предложить ему сходить на день открытых дверей в ВУЗы, посетить ярмарки профессий и экскурсии.