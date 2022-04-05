Метеоролог в прямом эфире предупредил сына о торнадо рядом с домом

Метеоролог телеканала NBC Дуг Каммерер в прямом эфире прогноза погоды позвонил сыну, чтобы предупредить о надвигающемся торнадо.

Ведущий рассказывал об урагане, который накроет штат Мэриленд. Внезапно он осознал, что буря пройдет недалеко от его дома, и тут же набрал номер сына. Каммерер предупредил его о торнадо и попросил спуститься в подвал.

Национальная метеорологическая служба США вскоре сообщила, что опасность миновала. Руководство телеканала приняло решение выложить видео со звонком Каммерера в Twitter, на него обратили внимание Telegram-канал «Планерка». В Тwittеr ролик набрал более 600 тысяч просмотров и множество положительных комментариев. Пользователи соцсети назвали Каммерера хорошим отцом и похвалили его поступок.