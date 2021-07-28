Метеоролог рассказал, какие районы Москвы затронет надвигающийся циклон

На Москву надвигается циклон, и уже вечером 28 июля некоторые районы столицы накроет ливнем, передала «Вечерняя Москва». Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, в каких районах будет больше всего осадков и какая погода ожидает москвичей в ближайшие дни.

Дожди в среду вечером обрушатся на южные и юго-восточные районы столицы, поскольку циклон движется со стороны Наро-Фоминска.

«Сейчас на юге столицы, особенно на территории Новой Москвы, уже отмечается небольшой дождь, который будет усиливаться в течение всего дня», — рассказала метеоролог.

Ночью могут пройти грозы, ветер усилится до 15 метров в секунду.

Однако непогода не продлится дольше одного-двух дней: уже в пятницу температура воздуха составит +26…+28 градусов, она же сохранится и в выходные.