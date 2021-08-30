Метеоролог оценил шансы тропического урагана «Ида» дойти до России

Ураган «Ида» обрушился на американский штат Луизиана, оставив без света более миллиона человек. Метеоролог Михаил Леус в разговоре с Lenta.ru объяснил, может ли ураган дойти до России.

По словам эксперта, такое развитие событий маловероятно. Траектории подобных ураганов всегда были иными.

«Если они и доходили до нашей страны, то не в виде урагана, а в виде активного циклона. Для этого тропическому циклону необходимо преодолеть северную часть Атлантического океана, далее идти по Британским островам, через Балтийское море и уже оттуда к нам, изрядно ослабленным. Иногда да, отслеживаются такие, как их называют, экс-ураганы. Если тропический шторм долгоживущий, то он может попасть на территорию европейской части России. Но это случается крайне редко, не в данном случае», — пояснил метеоролог.

Он предположил, что ураган заденет штаты Миссисипи, Теннеси, Коннектикут, Вашингтон и двинется северо-восток.