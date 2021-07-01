Метеоролог назвал причину грядущей засухи в России

Синоптики предупредили россиян о сильнейшей за несколько лет засухе, которая ожидает их в июле. Метеоролог, специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил Lenta.ru, с чем связано такое явление.

Дело в глобальном потеплении, заявил метеоролог.

«Причина, если уж совсем глубоко копаться, в глобальном потеплении и росте температур. Причем температура в арктических регионах растет гораздо быстрее, чем в экваториальной зоне. Соответственно уменьшается температурный контраст между экватором и полярными районами, а это значит, что ослабевает привычный для нас в Северном полушарии западно-восточный перенос воздушных масс», — пояснил Леус.

Он рассказал, что циклоны сейчас движутся в другом направлении, что влияет на переменчивость погоды.

«Сейчас мы получаем более стационарные погодные явления, когда циклоны движутся с севера на юг или наоборот и периодически между этими циклонами появляются малоподвижные очаги повышенного атмосферного давления», — сказал специалист.

В пример он привел конец июня, когда антициклон долго находился над столичным регионом России и там стояла сильная жара. Он подтвердил, что в июле в европейской части Росси будет стоять антициклонная погода — дождей будет мало, а температура воздуха будет очень высокой.