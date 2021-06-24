Метеоролог назвал причину аномальной жары

В европейской части России уже третий день стоит непривычная для этого региона жара — температура поднимается до +35 градусов. Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал «Известиям», в чем причина такой погоды и когда жара может закончиться.

Причиной жары является мощный антициклон, который блокирует западно-восточный перенос воздуха, пояснил метеоролог. Жара продержится, пока антициклон не уйдет. Старков отметил, что такая же ситуация была в центральной части России в 2010 году — тогда антициклон держал температуру выше +30 градусов около двух месяцев.

Тем не менее, некоторые синоптики считают, что на следующей неделе жара закончится, температура опустится до +25…+28 градусов. Но другие утверждают, что антициклон регенерируется и продолжит блокировать холодный циклон.

Кстати, жара стоит и в других регионах, отметил специалист. Например, в Якутии воздух также прогревается до +33 градусов.