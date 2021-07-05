Метеоролог: дожди на юге России продлятся до конца лета

На юге России идут обильные, необычные для этих регионов дожди. Как рассказал Ura.ru метеоролог Gismeteo Леонид Старков, они могут продлиться до конца летнего сезона.

По словам эксперта, до осени на юге России будут идти штормы и сильные осадки — в том числе и в Сочи, где от обильных ливней затопило равнинные районы.

По словам Старкова, дожди будут не постоянными, но регулярными.

«Это не значит, что каждый день будет такая погода. Ненастные циклы составляют семь-десять дней, потом на такой же период приходит улучшение, а потом ненастье повторяется», — пояснил эксперт.