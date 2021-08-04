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    04 августа 2021, 20:02

    Метеоролог дал прогноз по паводкам на юге Дальнего Востока

    Полина Гребенщикова

    Паводок из-за сильных ливней начался на юге Дальнего Востока. Метеоролог Александр Шувалов рассказал RT, какие еще неприятные сюрпризы может преподнести погода жителям региона.

    Метеоролог дал прогноз по паводкам на юге Дальнего Востока

    Большое количество осадков привело к сильному подъему уровня воды в реках Амур и Зея. Предполагается, что в период с 5 по 9 августа уровень воды может преодолеть опасную отметку в районе Благовещенска.

    «То есть, возможно подтопление. И дожди там продолжаются, они закончатся только к выходным. Так что ситуация требует пристального внимания», — сказал Шувалов.

    Эксперт добавил, что ситуацию усложняет бывший тайфун, который идет с океана на Японские острова.

    «Выход этого тайфуна на Японские острова ожидается утром 7 августа на меридиане Токио. И 7 августа он перевалит через Японские острова, войдёт в Японское море и начнёт оказывать влияние на южное побережье Приморского края. На юге края начнутся сильные и интенсивные дожди, которые затем распространятся на весь Приморский край и на юг Сахалина. Так что двое-трое суток сильных ливней и штормового ветра на побережье Приморскому краю практически гарантированы», — заключил он.