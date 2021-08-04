Метеоролог дал прогноз по паводкам на юге Дальнего Востока

Паводок из-за сильных ливней начался на юге Дальнего Востока. Метеоролог Александр Шувалов рассказал RT, какие еще неприятные сюрпризы может преподнести погода жителям региона.

Большое количество осадков привело к сильному подъему уровня воды в реках Амур и Зея. Предполагается, что в период с 5 по 9 августа уровень воды может преодолеть опасную отметку в районе Благовещенска.

«То есть, возможно подтопление. И дожди там продолжаются, они закончатся только к выходным. Так что ситуация требует пристального внимания», — сказал Шувалов.

Эксперт добавил, что ситуацию усложняет бывший тайфун, который идет с океана на Японские острова.

«Выход этого тайфуна на Японские острова ожидается утром 7 августа на меридиане Токио. И 7 августа он перевалит через Японские острова, войдёт в Японское море и начнёт оказывать влияние на южное побережье Приморского края. На юге края начнутся сильные и интенсивные дожди, которые затем распространятся на весь Приморский край и на юг Сахалина. Так что двое-трое суток сильных ливней и штормового ветра на побережье Приморскому краю практически гарантированы», — заключил он.