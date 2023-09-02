Интересное 02 сентября 2023, 23:52 Метеорит упал на юго-востоке Турции NTV: на юго-востоке Турции упал метеорит

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Метеорит упал на юго-востоке Турции. Об этом сообщил телеканал NTV. Горящие обломки небесного тела в небе могли наблюдать жители нескольких провинций.

Метеорит упал около 20:15 по московскому времени.

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Авторы материала указали, что горящие обломки метеорита настолько ярко осветили небо во время падения, «словно наступил день».

Предположительно, небесное тело упало в провинции Шанлыурфа. Процесс падения метеорите могли наблюдать жители четырех провинций — Малатья, Эрзурум, Элязыг и Газиантеп.

В ночь на 29 августа метеор в небе заметили жители Иркутской области. Очевидцы наблюдали пролет небесного тела в Ангарске и на берегу Байкала. В соцсетях пользователи сразу выдвинули версию о пролетевшем метеоре, поскольку за летящим объектом увидели газовый хвост. Эти догадки подтвердил директор Астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.