Интересное 16 августа 2023, 15:41 Метеорит стоимостью 55 миллионов рублей выставили на продажу в Нижнем Новгороде

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Метеорит под названием Khochashevo выставили на продажу в Нижнем Новгороде. Продавец просит за него 55 миллионов рублей, сообщил сайт newsnn.ru.

Космическое тело многогранной формы весит почти 15 килограммов, его высота достигает 16 сантиметров, длина — 25 сантиметров.

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В объявлении отмечается, что объект зарегистрирован в базе данных метеоритного бюллетеня, небесное тело также изучали исследователи Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского.