Metallica выпустила переиздание Black Album

Рок-группа Metallica решила выпустить масштабное переиздание своего пятого студийного альбома под названием Black Album. Это событие музыканты приурочили к 30-летию пластинки, написал сайт NEWS.ru.

Новый выпуск альбома представлен на всех музыкальных стримингах. Каверы на культовые песни записали многие известные артисты. Среди них отметились Фиби Бриджерс, Камаси Вашингтон, Майли Сайрус, Мозес Самни и другие.

Black Album вышел в 1991 году и сразу же достиг первой строчки Billboard. Он принес рок-группе знаменитую премию «Грэмми» за «Лучшее метал-исполнение». Только в США пластинку приобрели более 17 миллионов фанатов.