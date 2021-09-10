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    10 сентября 2021, 14:29

    Metallica выпустила переиздание Black Album

    Оксана Лавнюженко

    Рок-группа Metallica решила выпустить масштабное переиздание своего пятого студийного альбома под названием Black Album. Это событие музыканты приурочили к 30-летию пластинки, написал сайт NEWS.ru.

    Metallica выпустила переиздание Black Album

    Новый выпуск альбома представлен на всех музыкальных стримингах. Каверы на культовые песни записали многие известные артисты. Среди них отметились Фиби Бриджерс, Камаси Вашингтон, Майли Сайрус, Мозес Самни и другие.

    Black Album вышел в 1991 году и сразу же достиг первой строчки Billboard. Он принес рок-группе знаменитую премию «Грэмми» за «Лучшее метал-исполнение». Только в США пластинку приобрели более 17 миллионов фанатов.