Мероприятия в честь 350-летия императора Петра I пройдут в Самарской области

В этом году 9 июня отмечается 350 лет со дня рождения императора Петра I. В честь этого на территории Самарской области состоится ряд мероприятий. Об этом сообщил «Царьград».

Петр дважды бывал на территории современной Самарской области — во время подготовки к азовскому походу, а также в ходе персидского похода 10 июня 1722 года. Вместе с супругой Екатериной он прибыл на территорию Самары.

В честь этого сегодня, 8 июня в Самарской областной научной библиотеке состоится выставка, посвященная императору.

Также 9 июня пройдет мастер-класс «Держись крепче» в историческом парке «Россия — моя история», а следом экскурсия «Полный вперед», присоединиться к которой смогут все желающие в возрасте от шести лет.