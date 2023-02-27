Интересное 27 февраля 2023, 16:34 Мэр Москвы Собянин заявил, что некоммерческие организации в Москве поддерживают грантами

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В Москве на данный момент работают порядка 30 тысяч некоммерческих организаций. Власти активно поддерживают деятельность их с помощью грантов. Такой информацией поделился мэр Москвы Сергей Собянин в связи со Всемирным днем НКО, написал RT.

Порядка 10 тысяч некоммерческих организаций в Москве ориентированы на социальные проблемы. По словам мэра, с 2002 года администрация профинансировала порядка 3,2 тысячи инициатив. В дальнейшем в них приняли участие свыше девяти миллионов жителей города.

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«В 2022 году мы в 1,5 раза увеличили объем финансирования — с 400 миллионов до 600 миллионов рублей. НКО, зарегистрированные более года назад, могут получить на реализацию своих проектов до пяти миллионов рублей», — рассказал мэр.

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