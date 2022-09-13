Мэр Москвы Собянин рассказал о завершении реконструкции природных территорий Москвы | 360°

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Мэр Москвы Собянин рассказал о завершении реконструкции природных территорий Москвы

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В Москве завершилась реабилитация еще двух природных объектов. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ходе работ между Щукинским парком и Всесвятской рощей создали прогулочный маршрут. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам политика, работы проводили без угрозы для окружающей среды. Рабочие постарались сохранить все деревья.

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«Было много опасений, что лес будет повален, вы видите: все в целости и сохранности, осенью еще посадим несколько сотен деревьев», — заявил Собянин.

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Сергей Собянин

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