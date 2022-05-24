Мэр Москвы Собянин рассказал о преимуществах проекта «Активный гражданин»

Власти Москвы восемь лет назад запустили проект «Активный гражданин». Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о преимуществах данного сервиса. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы.

С помощью проекта жители города могут принимать участие в обсуждении вопросов благоустройства Москвы, выборе названий для станций метро, улиц и парков.

Политик заявил, что за восемь лет к проекту присоединились около шести миллионов жителей города. С помощью «Активного гражданина» удалось решить более 3600 задач.

«Спасибо всем, кто активно участвует в опросах. Вы помогаете делать город еще лучше!» — заявил политик.