24 мая 2022, 11:59
Мэр Москвы Собянин рассказал о преимуществах проекта «Активный гражданин»
Власти Москвы восемь лет назад запустили проект «Активный гражданин». Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о преимуществах данного сервиса. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы.
С помощью проекта жители города могут принимать участие в обсуждении вопросов благоустройства Москвы, выборе названий для станций метро, улиц и парков.
Политик заявил, что за восемь лет к проекту присоединились около шести миллионов жителей города. С помощью «Активного гражданина» удалось решить более 3600 задач.
«Спасибо всем, кто активно участвует в опросах. Вы помогаете делать город еще лучше!» — заявил политик.