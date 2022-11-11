Интересное 11 ноября 2022, 03:04 Мэр Москвы Собянин рассказал, как развиваются промзоны города

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Программа комплексного развития заброшенных промзон идет в Москве полным ходом. На данный момент в нее включили еще три территории. Такой информацией поделился мэр Москвы Сергей Собянин, сообщила «Москва.ру» со ссылкой на Telegram-канал политика.

В Отрадном на Алтуфьевском шоссе построят здания общественного и промышленного назначения. Кроме того, новые производства появятся в Восточном Дегунине. Это поможет создать новые рабочие места.

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По словам Собянина, жилые квартиры построят в Ярославском районе. Также там появятся детские сады, школы спорткомплекс с бассейном, поликлиника и церковь.

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