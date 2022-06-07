07 июня 2022, 01:26
Мэр Москвы Собянин рассказал, как проходит капремонт в больницах города
Активная реконструкция медицинских учреждений по программе капитального ремонта проходит в Москве. Такой информацией поделился мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на официальный сайт политика.
На данный момент отреставрировали восемь корпусов Боткинской больницы. Ремонт еще 11-и только предстоит провести.
В этом году также приведут в порядок педиатрический корпус Морозовской больницы и корпус больницы имени Вересаева.