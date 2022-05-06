Мэр Москвы Собянин пригласил жителей и гостей города посетить фестиваль «Московская весна»

С 30 апреля по 10 мая в Москве пройдет фестиваль «Московская весна». Мэр города Сергей Собянин пригласил гостей и жителей города посетить мероприятия. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

Всего в городе открыли 63 площадки в парках и жилых районах. Москвичи могут поучаствовать в мастер-классах. Кроме того, организовали сценические программы, а также спортивные мероприятия.

«Один из самых любимых фестивалей, который плавно перерастает в праздник Победы. Приглашаем всех прийти. Очень много концертов, мероприятий, мастер-классов. Просто отдохнуть, погулять, пообщаться с друзьями», — рассказал мэр.