Мэр Москвы Собянин поделился подробностями работы экоцентров

Вчера, 5 июня, состоялся Всемирный день окружающей среды. В честь этого праздника мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе экоцентров в городе. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на личный сайт политика.

В Москве появился экоцентр «Лесная сказка» в парке «Битцевский лес». Пространство создали в 2018 году. Разрабатывали концепцию психологи, экологи и биологи.

Еще одно интересное место города — экоцентр «Московский эколог» Он располагается на борту теплохода у Химкинского водохранилища. Данный проект является первым экологическим центром на воде. Нижняя палуба отведена под музей, на верхней же проводят обучения и мастер-классы.