Мэр Москвы Собянин наградил победителей премий в области архитектуры и градостроительства

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил лауреатов премий в области архитектуры и градостроительства. Всего из 125 заявок отобрали девять лучших. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт политика.

Политик поблагодарил победителей, а также заявил, что в свои работы они вкладывали душу. По его словам, при взгляде на их проекты возникает чувство радости и удовольствия.

За 2021 год в Москве возвели 16 миллионов квадратных метров недвижимости. При этом подобные размеры по площади можно сравнить со Смоленском. Все это удалось осуществить благодаря усилиям участников премий.