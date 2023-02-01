Интересное 01 февраля 2023, 16:57 Ментор по программированию Цветков объяснил, чем опасно оставление «цифрового следа»

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Эксперт в области разработки ПО, преподаватель и ментор по программированию Сергей Цветков в разговоре с «Общественной службой новостей» объяснил, чем опасно оставление «цифрового следа» в Сети.

По словам эксперта, любой пост в социальной сети, и тот факт, что вы являетесь жителем того или иного города, где-то кто-то учитывает и добавляет в собранную на вас информацию.

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«Такие наборы данных, как, например, куда и во сколько пользователи регулярно заходят перед сном, и называются большими данными (Big Data). Их объем слишком огромен, чтобы поместиться на одном компьютере», — объяснил Цветков.

Алгоритмы анализа заточены на то, чтобы выявлять те или иные закономерности, игнорируя неточности. Эксперт уточнил, что такие данные могут собираться практически анонимно. Кроме того, они не защищаются законом в отличие от персональных данных.