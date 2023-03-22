Интересное 22 марта 2023, 16:40 Меньше половины россиян согласились отказаться от айфонов ради работы SuperJob: отказаться от айфонов ради работы согласились 47% опрошенных россиян piqsels

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Отказаться от использования айфона ради трудоустройства готовы 47% владельцев гаджетов, выяснили аналитики сервиса SuperJob. В ходе исследования стало известно, что каждый третий молодой человек в возрасте до 34 лет не променяет устройство на запись в трудовой книжке.

Почти половина владельцев айфонов готова отказаться от них, если это будет нужно для устройства на работу. По данным сервиса, американский девайс оказался нужнее женщинам — лишь 38% опрошенных заявили, что откажутся от гаджета ради работы. Среди мужчин проголосовавших так значительно больше — 55%.

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Специалисты отметили, что чем старше владельцы устройств, тем легче они готовы с ними расстаться. Влияет на ситуацию и уровень доходов — россияне с зарплатой выше 80 тысяч рублей охотнее заявляют о намерении прекратить пользование айфоном ради работы.

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