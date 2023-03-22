22 марта 2023, 16:40
Меньше половины россиян согласились отказаться от айфонов ради работы
SuperJob: отказаться от айфонов ради работы согласились 47% опрошенных россиян
Отказаться от использования айфона ради трудоустройства готовы 47% владельцев гаджетов, выяснили аналитики сервиса SuperJob. В ходе исследования стало известно, что каждый третий молодой человек в возрасте до 34 лет не променяет устройство на запись в трудовой книжке.
Почти половина владельцев айфонов готова отказаться от них, если это будет нужно для устройства на работу. По данным сервиса, американский девайс оказался нужнее женщинам — лишь 38% опрошенных заявили, что откажутся от гаджета ради работы. Среди мужчин проголосовавших так значительно больше — 55%.
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Специалисты отметили, что чем старше владельцы устройств, тем легче они готовы с ними расстаться. Влияет на ситуацию и уровень доходов — россияне с зарплатой выше 80 тысяч рублей охотнее заявляют о намерении прекратить пользование айфоном ради работы.Ранее источники «Коммерсанта» рассказали, что сотрудников внутриполитического блока администрации президента призвали избавиться от айфонов. Эксперт Евгений Баклушин заявил, что эти аппараты не опаснее гаджетов других производителей.
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