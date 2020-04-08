Мемориальную табличку живому чиновнику в Златоусте не будут снимать. Она с ошибкой — но это исправят
Об этом «360» рассказал один из инициаторов ее установки.
«Эта доска — символическое для города событие. Климов дослужился до генерала, имеет правительственные награды, и стал вице-губернатором из простой семьи. У нас в Златоусте генералов не так много, всего четверо. Дети видят и горожане. Разве это плохо? Это патриотично и здорово», — сказал наш собеседник.
Он напомнил об указе президента РФ Владимира Путина, который разрешает не только снимать фильмы о героях Советского Союза и Российской федерации, но и устанавливать им памятные знаки, бюсты, называть их именами самолеты и поезда.
Собеседника «360» несколько смутила ошибка, допущенная изготовителями мемориальной доски. Он пообещал, что через несколько дней она будет устранена.
На мемориальную доску, увековечившую память живого человека, обратил внимание краевед Юрий Латышев. Он предложил демонтировать табличку из-за ее неуместности и ошибки, допущенной в названии области.