    08 апреля 2020, 22:52

    Мемориальную табличку живому чиновнику в Златоусте не будут снимать. Она с ошибкой — но это исправят

    Анастасия Кукова

    Мемориальная доска вице-губернатору Челябинской области Олегу Климову была установлена четыре года назад, и до сих пор ни ее наличие в Златоусте, ни ошибка, допущенная в написании Челябинс(Т)кой области, удивления у горожан не вызывала.
    Мемориальную табличку живому чиновнику в Златоусте не будут снимать. Она с ошибкой — но это исправят

    Об этом «360» рассказал один из инициаторов ее установки.

    «Эта доска — символическое для города событие. Климов дослужился до генерала, имеет правительственные награды, и стал вице-губернатором из простой семьи. У нас в Златоусте генералов не так много, всего четверо. Дети видят и горожане. Разве это плохо? Это патриотично и здорово», — сказал наш собеседник.

    Он напомнил об указе президента РФ Владимира Путина, который разрешает не только снимать фильмы о героях Советского Союза и Российской федерации, но и устанавливать им памятные знаки, бюсты, называть их именами самолеты и поезда.

    Собеседника «360» несколько смутила ошибка, допущенная изготовителями мемориальной доски. Он пообещал, что через несколько дней она будет устранена.

    Мемориальную табличку живому чиновнику в Златоусте не будут снимать. Она с ошибкой — но это исправят | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    На мемориальную доску, увековечившую память живого человека, обратил внимание краевед Юрий Латышев. Он предложил демонтировать табличку из-за ее неуместности и ошибки, допущенной в названии области.