Мемориальная доска вице-губернатору Челябинской области Олегу Климову была установлена четыре года назад, и до сих пор ни ее наличие в Златоусте, ни ошибка, допущенная в написании Челябинс(Т)кой области, удивления у горожан не вызывала.

Об этом «360» рассказал один из инициаторов ее установки.

«Эта доска — символическое для города событие. Климов дослужился до генерала, имеет правительственные награды, и стал вице-губернатором из простой семьи. У нас в Златоусте генералов не так много, всего четверо. Дети видят и горожане. Разве это плохо? Это патриотично и здорово», — сказал наш собеседник.

Он напомнил об указе президента РФ Владимира Путина, который разрешает не только снимать фильмы о героях Советского Союза и Российской федерации, но и устанавливать им памятные знаки, бюсты, называть их именами самолеты и поезда.

Собеседника «360» несколько смутила ошибка, допущенная изготовителями мемориальной доски. Он пообещал, что через несколько дней она будет устранена.

Источник фото: телеканал «360»

На мемориальную доску, увековечившую память живого человека, обратил внимание краевед Юрий Латышев. Он предложил демонтировать табличку из-за ее неуместности и ошибки, допущенной в названии области.