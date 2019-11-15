  • Мемориальную плиту казахскому султану Ораз-Мухаммеду открыли в Касимове Рязанской области

    15 ноября 2019, 19:48

    Анастасия Максимовских, Мария Новикова

    Старинный город Касимов в Рязанской области — претендент на включение в список Золотого кольца — получил новую достопримечательность. Там появилась мемориальная плита казахскому султану Ораз-Мухаммеду.
    Мемориальную плиту казахскому султану Ораз-Мухаммеду открыли в Касимове Рязанской области | Изображение 1

    Памятный знак установили на месте захоронения Ораз-Мухаммеда. Касимовский хан казахских кровей более двух десятилетий служил русским царям. Участвовал в Русско-шведской войне, в походе против крымских завоевателей. Историки и туроператоры уверены: памятник не останется без внимания туристов. А для России и Казахстана — это еще один повод укрепить дружбу.

    Автором идеи проекта стал чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов. Выступая на церемонии, он напомнил, что с именем Ораз-Мухаммеда связано начало полноценной дипломатии между Великой Степью и Русским государством.

    Мемориальную плиту казахскому султану Ораз-Мухаммеду открыли в Касимове Рязанской области | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Этот памятник посвящен не только исторической личности Ораз Мухаммеда, но и целой эпохе становления истинно братских отношений между нашими великими народами. Пусть его имя озарится светом нашей благодатной памяти», — сказал Имангали Тасмагамбетов.

    Мемориальную плиту казахскому султану Ораз-Мухаммеду открыли в Касимове Рязанской области | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Для изготовления плиты был использован гранит насыщенной коричневой природной расцветки. Трехметровый мемориал прямоугольной формы отличается строгостью и лаконичностью. По всей длине высечена надпись на русском и казахском языках «Ораз-Мухаммед Онданулы, 1573-1610. Казахский султан, правитель Касимовского ханства».