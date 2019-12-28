Мем про «фужерчики» умилил российский Twitter. А кому-то за него даже пришлось заплатить

Самый добрый и уютный мем про фужерчики этого года. «Понимающий» кот из России сначала поднимал всем настроение на Западе, а теперь добрался и до нас.

Героем мема стал рыжий кот, который предлагает своей второй половинке съездить в «Икею», чтобы купить постельное белье. «И фужерчики?» — спрашивает кошка с надеждой. «И фужерчики» — соглашается тот.

Пользователи рунета стали писать, что котики вызывают у них чувство теплоты и уюта, а также непреодолимое желание съездить за покупками в «Икею».

Впрочем, встречается и такая реакция.

Этот комикс настолько пришелся по душе пользователям, что в соцсетях теперь с этим рыжим котом обыгрывают и другие жизненные ситуации, например, в магазине или на учебе.

Источник фото: pikabu.ru

Источник фото: pikabu.ru

Оказалось, что мем с этим добрым котом существует уже несколько лет. Кот был популярен еще в 2015 году на Tumblr как «добрый понимающий кот». Его хозяин — пользователь «Пикабу» под ником Babuskofob. В январе 2015 года он опубликовал отчет с празднования Нового года с фото кота.

Источник фото: pikabu.ru

После этого мем перекочевал и Запад. Котику даже посвящен паблик на Facebook — «Understanding Cat Every Friday», выкладывающий жизнеутверждающие картинки раз в неделю. Его подписчики говорят, что они придают сил и каждую пятницу благодарят котика за понимание.