Мел Гибсон получил роль в приквеле боевика «Джон Уик»

Актер Мел Гибсон получил роль в «Континентале», который является приквелом к боевику «Джон Уик». По сюжету в сериале рассказывается о членах преступных кланов и убийцах, скрывающихся от правосудия в сети отелей. Об этом написало издание Variety.

Молодой Уинстон Скотт расскажет, как «Континенталь» превратился в убежище преступников. Героя ждет переделка в Нью-Йорке в 1975 году. Он попытается сделать все возможное, чтобы заполучить знаменитый отель, передала «Газета.ru».

Мелу Гибсону достанется роль персонажа по имени Кормак. Сейчас создатели снимают четвертую часть истории. Она выйдет на экраны в мае 2022 года.

Сценарий к приквелу будут писать Грег Кулидж («Миссия в Майами») и Кирк Уорд («Зомбилэнд»).