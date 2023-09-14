Интересное 14 сентября 2023, 13:15 Мексиканские ученые усомнились в подлинности найденных мумий «инопланетян» AP: в подлинности представленных в Мексике мумий инопланетян усомнились ученые Скриншот видео Youtube

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Подлинность предполагаемых мумий инопланетян Палате депутатов парламента Мексики вызвала сомнения у ученых, сообщило агентство Associated Press. Находки презентовал уфолог Хайме Мауссан.

По мнению научного сотрудника Национального автономного университета Мексики Хульеты Фиерро, предположения уфолога не имеют смысла.

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Помимо этого, она опровергла слова Мауссана о том, что университет подтвердил догадки о происхождении мумий.

Ученому сообществу потребовались бы для этого более продвинутые технологии, а не просто рентгеновское излучение, указала она, говоря про определение принадлежности останков.

Две мумии, обнаруженные в перуанском Наска, Мауссан представил Палате депутатов парламента страны 3 сентября. По его мнению, они могут принадлежать инопланетянам.

При жизни у них, вероятно, были большие головы, трехпалые конечности и легкие и прочные кости, указал уфолог.

«Это существа нечеловеческого происхождения, которые не являются частью нашей земной эволюции», — выразил уверенность Маусанн.