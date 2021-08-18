Мексиканец потратил $6 тысяч на пластические операции ради образа Кена

Кристиан Чавес из провинции Чихуахуа в Мексике потратил более шести тысяч долларов на косметические операции. Мужчина превратил себя в куклу Кена. Причиной такого поступка стали гомофобные шутки в его адрес. Об этом сообщило The Mirror.

Первую пластическую операцию Чавес сделал в 19 лет. Он изменил себе форму носа. Затем мужчина сделал себе уколы ботокса, подтянул овал лица и сделал еще одну ринопластику. Сейчас парень планирует изменить форму век, сделав операцию «лисьи глаза», передала «Газета.ru».

«Лучшая вещь, которую я получил благодаря всем процедурам — моя уверенность. Каждое изменение, которое я делаю, дает мне чувствовать себя лучше. Дает мне чувствовать свою красоту», — заявил Кристиан.