Мексиканец 15 лет собирал фигурки машин из мультфильма «Тачки»

Отец маленькой девочки решил порадовать дочку и подарил ей несколько машинок в виде персонажей мультфильма «Тачки». В итоге самому отцу настолько понравились фигурки, что он решил собрать огромную коллекцию из более чем тысячи предметов. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннесса.

Хорхе Ариас на протяжении 15 лет собирал игрушки, посвященные мультфильму «Тачки». В его коллекции набралось около 1200 памятных вещей. Мужчина даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он поставил специальные стеклянные полки, на которых хранит машинки. Каждый представитель его коллекции внесен в специальный реестр, где обозначено его место на витрине.

Коллекционер организовал специальный музей, куда пускает фанатов мультфильма. Музей даже посещали режиссер мультфильма Брайан Фи и сопродюсер Андреа Уоррен. Создатели проекта вручили фанату рисунок главного героя Молнии МакКуина. Также его пригласили на премьеру новой части -- «Тачки 3».