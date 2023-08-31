Интересное 31 августа 2023, 23:47 Механизм признания бесхозными земельных участков усовершенствуют в России

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В России изменят механизм признания бесхозными земельных участков. Об этом сообщили «Известия».

В стране может появиться новый закон, согласно которому бесхозными смогут признавать участки, на которых несколько лет находятся разрушенные дома и территория которых заросла травой, написал Пятый канал.

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Сейчас же процедура передачи неиспользуемого участка отнимает много сил и времени. Часто администрация региона не готова заниматься этим вопросом, передали «Дни.ру».