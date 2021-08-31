Меган Фокс и репер 50 Cent примут участие в съемках новой части «Неудержимых»

Создатели «Неудержимых» анонсировали начало съемок четвертой части боевика. Подробности новой картины не сообщаются, лишь известно, что к фильму в качестве актера подключится репер 50 Cent и актриса Меган Фокс. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Deadline.

Производство боевика начнется уже осенью. В качестве режиссера выступит Скотт Во, снявший «Закон доблести» и «Жажду скорости». Среди актерского состава зрители, как и прежде, увидят Джейсона Стейтема, Сильвестра Сталлоне, Дольфа Лундгрена и Рэнди Кутюра. Стейтем также возьмет на себя обязанности продюсера.

О четвертой части «Неудержимых» было известно еще в 2014 году, однако тогда съемки не начались из-за провалившейся в прокате третьей части. Кроме того, на производство фильма повлиял конфликт Сталлоне с продюсерами. В итоге его удалось урегулировать и запустить процесс.