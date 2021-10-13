Медвежонок вышел к челябинцам в попытке спастись

Маленький медвежонок вышел к челябинцам в попытках найти еду и защиту. Его мать застрелили браконьеры. Когда его обнаружили люди, его вес не превышал десяти килограммов. На данный момент за зверем ухаживают зоозащитники. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на Минэкологии региона.

«Медвежонок-девочка очень слаб, ему не больше года. Он пришел со стороны Башкирии, где, скорее всего, застрелили его мать — и сам вышел за помощью и едой к людям. Видно, что медвежонку пришлось покрыть огромное расстояние, питаясь по сути только растительной пищей, едва ли не одной травой», — рассказал замминистра экологии Виталий Безруков.

Зверя обнаружили сотрудники нацпарка «Зюраткуль» и федерального охотничьего надзора Минэкологии области в Катав-Ивановском районе. Медвежонку провели операцию в клинике Карена Даллакяна. Сейчас жизни зверька ничего не угрожает.