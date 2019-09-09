На опубликованных кадрах медвежонок бежит по направлению к ограждениям. Его параллельно преследует автомобиль.В результате животное скрывается в лесополосе.

По словам очевидцев, животное убежало в сторону поселка Красная Башкирия. Предполагается, что хищник пришел в поисках пищи со стороны Башкортостана. Местных жителей призвали к внимательности. Одного такого медведя пришлось усыпить, чтобы отправить в естественную среду обитания, сообщил сайт «Аргументы и факты».