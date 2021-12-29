Медвежат, которые поселились на Харасавэйском месторождении, вернули в естественную среду

Двоих годовалых медвежат, которые поселились в вахтовом поселке на Харасавэйском месторождении на Ямале, вернули в естественную среду обитания. Такой информацией поделился губернатор края Дмитрий Артюхов. Об этом сообщил ОТР со ссылкой на Instagram-аккаунт политика.

Звери не боялись людей и регулярно приходили к ним в поисках еды. В будущем они могли стать опасны для местных жителей, поэтому специалисты приняли решение их переселить на побережье Карского моря.

В новое место медвежат доставляли с помощью вертолета. На первое время животным дали с собой 200 килограммов рыбы.