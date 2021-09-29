Медвежат из центра спасения животных вернули в дикую природу в Карелии

Двоих медвежат из Карелии вернули в дикую природу. Ранее детенышей бросила мама, однако их воспитанием занялись специалисты из центра спасения медвежат-сирот в Тверской области. Об этом сообщил ОТР.

Зверят подготовили к выживанию в дикой природе. Их научили строить себе берлогу и добывать пищу.

«У них сформированы все элементы поведения для выживания в дикой природе. Медвежата, которые живут с медведицей, сейчас вес у них порядка 15-20 килограммов. Наши медвежата весят порядка 50 килограммов, потому что у них вес для адаптации к дикой среде», — рассказал руководитель центра спасения медвежат-сирот Сергей Пажетнов.