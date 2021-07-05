05 июля 2021, 16:04
Медведи устроили поединок прямо на дороге в ЯНАО
В Тазовском районе ЯНАО два молодых медведя подрались прямо на проезжей части дороги. Ролик, снятый очевидцам, появился в соцсетях, сообщил сайт Ura.ru.
На кадрах видно, как молодые медвежата продолжают бороться, несмотря на приближающийся автомобиль. Где в это время находилась медведица, неизвестно.
Подписчики аккаунта Svodka89 в Instagram пошутили, что это так называемый отвлекающий маневр.
«Мамаша сейчас сзади подойдет», — написала пользовательница Сети.