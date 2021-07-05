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    05 июля 2021, 16:04

    Медведи устроили поединок прямо на дороге в ЯНАО

    Оксана Лавнюженко

    В Тазовском районе ЯНАО два молодых медведя подрались прямо на проезжей части дороги. Ролик, снятый очевидцам, появился в соцсетях, сообщил сайт Ura.ru.

    На кадрах видно, как молодые медвежата продолжают бороться, несмотря на приближающийся автомобиль. Где в это время находилась медведица, неизвестно.

    Подписчики аккаунта Svodka89 в Instagram пошутили, что это так называемый отвлекающий маневр.

    «Мамаша сейчас сзади подойдет», — написала пользовательница Сети.