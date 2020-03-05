Медведи проснулись раньше срока в зоопарке Москвы

Раньше срока проснулись бурая медведица Роза и гималайские медведи Алладин и Будур. В 2019 году они вышли искусственных берлог в апреле.

Специалисты пояснили, что причинами преждевременного пробуждения стали аномально теплая погода и таяние снега.

«Когда медведи чувствуют наступление весны, они постепенно просыпаются, начинают бродить по берлоге», — отметили в пресс-службе.

Животные скоро вернутся к привычной жизни. Сотрудники зоопарка дадут им перекус: фрукты и овощи.