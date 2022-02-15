Медведи под Петербургом вышли из спячки. Посмотрите, как их уговаривают уснуть обратно

Бурые медведи в карантинном центре для животных под Санкт-Петербургом вышли из спячки раньше времени. Косолапых сбила с толку теплая погода. Сотрудник центра долго уговаривал зверей вернуться в берлогу.

«Проснулись они, видите ли. Да, оттепель. Идите спите, это не весна. Если их сейчас покормить, они могут вообще проснуться. В смысле, они не пойдут потом [спать]. Идите, идите, спите», — просил работник «Велеса».

В конце концов он смог убедить хищников не поддаваться на уловки февральского потепления.