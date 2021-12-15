Медведи из Московского зоопарка отправились в спячку

Медведи, которые проживают в Московском зоопарке, отправились в спячку. Спать отправились 29-летняя Роза и 26-летний Алладин. Об этом сообщил ОТР.

Сотрудники зоопарка начали готовить животных к отходу ко сну еще летом. Их начали кормить калорийными продуктами — грушей, яблоками, виноградом, кетой и горбушей. Медведице Розе удалось достичь веса в 600 килограммов. Алладин поправился до 350 килограммов. С помощью большого веса животные смогут без проблем со здоровьем провести зиму — спячка продлится четыре месяца.