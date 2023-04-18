Интересное 18 апреля 2023, 23:32 Медведев назвал власти США «лживыми тварями» после того, как Блинкен вспомнил Хиросиму Зампред Совбеза РФ Медведев осудил власти США после слов Блинкена о Хиросиме

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявление министров иностранных дел стран G7 о недопустимости атомной войны. Особенно его возмутили слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки «свидетельством безмерных человеческих страданий».

В ответ Медведев напомнил, какая стана нанесла этот удар.

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«Вот же лживые твари. Они применяют ядерное оружие, но не каются», — написал он в Telegram.

Зампред также отметил, что США обвиняют Россию в распространении фейков о происходящем на Украине. При этом сами повсеместно прибегают к дезинформации, подчеркнул он.

В заключение Медведев обратил внимание на то, что данное заявление Блинкен сделал именно в Японии. По его мнению, допуская подобное, японские власти действуют не в интересах своего народа.

Выступая 18 апреля в поселке Каруидзаве, госсекретарь США не произнес слова извинений перед пострадавшими 1945 году японцами и их семьями. Как сообщило РИА «Новости», он ограничился лишь тем, что признал «беспрецедентные разрушения и безмерные человеческие страдания», последовавшие за ядерной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.