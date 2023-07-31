Интересное 31 июля 2023, 04:22 Медведь забрался в пекарню на Сахалине и съел более сотни пирожков — видео Медведь пробрался в пекарню на Сахалине, съел больше 100 пирожков и попал на видео

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Работницы пекарни на Сахалине застали у себя в цеху необычного гостя. К ним пробрался медведь и стал жадно поглощать свежие пирожки. Женщины не растерялись и стали снимать хищника на видео. Кадры опубликовала группа «Новости Якутии и Якутска» в соцсети во «ВКонтакте».

На кадрах медведь стоит на задних лапах перед столом с пирожками и с большой скоростью уплетает лакомство, а женщины в это время просят его не съедать все сразу.

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«Ну хоть немножко оставь, 125 пирожков сожрал», — сказала одна из них.

Из подписи к видео становится понятно, что дело происходит на руднике «Джульетта» в Магаданской области. В комментариях читатели отметили, что было неблагоразумно снимать медведя вместо того, чтобы бежать оттуда. Другие заявили, что раз косолапому понравилось угощение, значит оно было вкусным, и, скорее всего, он наведается в пекарню еще раз.