Медведь вышел к людям в Кузбассе

Глава Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области Александр Рыбалко предупредил жителей о том, что около городского кладбища был замечен медведь. Политик посоветовал не ходить в близлежащий лес. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на Instagram-аккаунт Рыбалко.

Видео, на котором запечатлен медведь, попало в Сеть. На кадрах видно, как животное разгуливает по дороге и пытается залезть в мусорные баки.

«В данный момент силами сотрудников МВД с использованием звуковых сигналов медведь вытесняется за пределы городского округа в лесной массив в зону естественного обитания», — заявил глава Анжеро-Судженского городского округа Александр Рыбалко.