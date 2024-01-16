Интересное 16 января 2024, 13:12 Медведь-шатун оккупировал подвал дома американской семьи CNN: черный медведь поселился в подвале дома семьи США и отказался уходить Unsplash

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Огромный черный медведь влез через сломанное окно в подвал частного жилого дома в Калифорнии. Мохнатый оккупант занял помещение в субботу и не поддавался ни на какие попытки владельцев дома от него избавиться. Подробности в своем репортаже сообщил телеканал CNN.

Владелица дома Тина Херцог рассказала журналистам, что медведь пришел к дому рано утром в минувшую субботу, 13 января. Его она заметила по камерам наблюдения. Позже женщина вышла на улицу и увидела, что ведущее в подвал окно вырвано с корнем.

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«Я пошла в подвал с фонариком и увидела, что глаза медведя смотрят прямо на меня», — рассказала Тина.

Женщина пояснила, что большую часть времени пыталась выгнать незваного гостя при помощи громких звуков. Для этого она стучала в кастрюли, пытаясь напугать зверя, и даже бросила в подвал работающую воздуходувку для опавших листьев. На медведя это не произвело никакого впечатления.

По словам Тины, вместе с родными она сильнее всего боялась, что медведь поднимется в дом.

Женщина обратилась в службу контроля за животными, где ей посоветовали бросить в подвал нафталиновые шарики. Их запах неприятен для медведя, поэтому он должен уйти. Когда Тина последовала совету, недовольный оккупант вылез из подвала через сломанное окно.

Собеседница журналистов подчеркнула, что слышала о медведях-шатунах и раньше. Но никогда не думала, что столкнется с такой ситуацией в реальности. Она добавила, что служба контроля за животными не смогла определить, был медведь ранен или болен, что заставило его выйти к людям. Но обычно звери не проявляют зимой особой активности в этом районе.

В конце ноября 2023 года дикий медведь украл оставленную курьером еду с крыльца дома в штате Флорида. Камеры наблюдения зафиксировали, как зверь сначала унес пакет из сети фастфуда, а после вернулся за банками газировки.