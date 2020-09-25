Медведь сбил снимавший его квадрокоптер в Сахалинской области. Фотограф Сергей Любаченко рассказал, как лишился беспилотникa, снимая животных на побережье Охотского моря.

Перед этим инцидентом медведь уже пытался сбить устройство. Мужчина поделился последним видео с дрона. На кадрах видно, как бурый медведь, поедая рыбу на берегу, замечает коптер и в прыжкe пытается зацепить егo лапой. Сергей успел среагировать и увел дрон от хищникa, информирует газета «Известия».

В объектив попал один зверь, но рядом был и второй. Любаченко пояснил, что снял этот ролик с расстояния около 300 метров.

«На следующий день я снова отправился снимать этих медведей, но на этот раз мне не повезло, пока снимал одного, второй задел-таки дрон», — уточнил видеограф.

Он отметил, что не успел понять, как именно медведю удалось настигнуть устройство.