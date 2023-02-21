Интересное 21 февраля 2023, 21:33 Медведь из США украл фотоловушку и сделал 400 селфи Лесной медведь из Колорадо стащил фотоловушку и сделал 400 селфи за ночь Rey Emsen / Unsplash

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Камера наблюдения за дикой природой в Колорадо сделала более 400 фотографий одного и того же медведя, сообщило издание UPI. Оказалось, что косолапый стащил фотоловушку и скрылся в лесу, а после сделал несколько сотен селфи. Об этом рассказали участники организации Boulder Open Space and Mountain Parks.

Специалисты установили девять фотоловушек, чтобы узнать больше о жизни лесных животных. Одну из камер стащил бурый медведь. Схватив добычу, он скрылся в лесу. На следующий день волонтеры сумели получить доступ к карте памяти, установленной в аппарате. За одну ночь там появилось 580 фотографий, из которых на 400 оказался запечатлен тот самый медведь.

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«Это мило. Возможно, удалим эти кадры позже», — отметили в Boulder Open Space and Mountain Parks.

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В октябре 2022 года жители Аляски выбрали самого толстого медведя. Победителем ежегодного конкурса стал претендент, которого сравнили с «гигантским реактивным лайнером». Он получил почетное звание второй раз подряд, а годом ранее неизвестные злоумышленники пытались повлиять на ход голосования, чтобы титул забрала медведица по кличке Холли.