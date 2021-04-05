Медведь Фома пробудился после спячки в Большереченском зоопарке

Медведь Фома из Большереченского зоопарка в Омской области пробудился после зимней спячки. Сотрудники организации опубликовали ролик со зверем, сообщило РИА ФАН.

Отмечается, что сразу после пробуждения бурый медведь приступил к мытью своей пасти. Животное начало есть снег, таким образом прочищая организм.

Работники зверинца поняли, что Фома скоро проснется, когда медведь продышал «окошко» в снегу. При этом пробуждение зверя произошло позднее, чем обычно. Обычно Фома выходит из спячки до апреля.