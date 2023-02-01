Интересное 01 февраля 2023, 15:32 Медведь Диксон научился переворачиваться

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Белый медведь Диксон научился самостоятельно переворачиваться, сообщило ОТР. В прошлом году животное обнаружили в Красноярском крае с различными травмами, из-за чего у него оказались парализованы задние лапы.

Отмечается, что белому медведю удалось усвоить упражнения буквально за несколько недель. Хищнику было непросто, но благодаря упорству мишка справился.

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Благодаря новому навыку Диксон укрепит мышечный корсет, также это позволит специалистам осматривать медведя более тщательней.