Медсотрудник аэропорта Шереметьево станцевала под музыку из «Охотников за приведениями»

Пока мир настороженно следит за цифрами распространения страшного СОVID-2019, одна из медицинских сотрудников аэропорта Шереметьево решила не унывать и исполнила танец под главную музыку из фильма «Охотники за привидениями».

За спиной у нее вместо емкости для захвата призраков пристроена огромная бутыль.

В Шереметьево продолжается медицинская проверка прибывающих пассажиров. Эти меры организовали еще с начала февраля для всех, кто прилетел из разных городов Китая. Все рейсы оттуда были переведены в терминал F. С 1 марта туда же переведены рейсы из Ирана.

Вот тут можно прочитать подробнее о мерах против вируса в аэропорту. Пассажирам дают заполнить анкету о последних контактах и удаленно проверяют температуру. Также в Шереметьево дежурит команда врачей, у которых можно провериться, если пассажир испытывает недомогание.