Medical Xpress: регулярный спорт помогает снизить риск смерти от сердечных болезней

Специалисты Национального института рака в США провели исследование и пришли к выводу, что регулярные физические нагрузки помогают снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом написал журнал Medical Xpress.

Они проанализировали данные более 272,5 тысячи людей в возрасте от 59 до 80 лет и выяснили, что люди, которые регулярно занимались спортом, реже других сталкивались с заболеваниями сердца и сосудов, сообщил сайт utro.ru.

По словам ученых, благодаря физическим нагрузкам вероятность внезапной кончины можно уменьшить на 13%. У людей, которые занимались даже незначительными упражнениями, например, ходьбой, риск смерти падал на 5%.

В исследовании говорится, что если человек превышает суточную норму нагрузки, то вероятность умереть раньше положенного снижалась еще сильней.

Американские исследователи считают, что активной физической нагрузки в день должно быть до 2,5 часов еженедельно.